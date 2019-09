MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, LEONE D'ORO A "JOKER"

VENEZIA (ITALPRESS) - Il Leone d'Oro per il Miglior Film alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia e' andato a "Joker" dello statunitense Todd Phillips. Il personaggio della DC Comics, nemesi perfetta di Batman, e' interpretato da Joaquin Phoenix. La Coppa Volpi per il miglior attore e' andata a Luca Marinelli, per la sua interpretazione in "Martin Eden", quella per la miglior attrice alla francese alla francese Ariane Ascaride ("Gloria Mundi"). Il Leone d'Argent-Gran Premio della Giuria e' stato assegnato a "J'accuse" di Roman Polanski. Il Premio Speciale della Giuria e' andato a "La mafia non e' piu' quella di una volta" di Franco Maresco. (ITALPRESS). sat/red 07-Set-19 20:44