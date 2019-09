MONZA SOGNA CON LE DUE FERRARI, VETTEL "DIREMO LA NOSTRA"

MONZA (MILANO) (ITALPRESS) - La gara di casa per tornare alla vittoria. La Ferrari ha rotto il digiuno domenica scorsa a Spa con Leclerc ma ora tocca a Sebastian Vettel ritrovare quel successo che gli manca ormai da un anno, dal Gp di Belgio di 12 mesi fa. E quale occasione migliore di Monza? Sul circuito brianzolo il tedesco ha gia' vinto tre volte ma mai da quando e' alla Ferrari. "Non c'e' bisogno di ricordare l'importanza del Gran Premio d'Italia per la Ferrari, e' la gara piu' importante della stagione per noi e qui ho tanti ricordi, a partire dalla mia prima vittoria in Formula Uno nel 2008 - sottolinea il quattro volte iridato - Dobbiamo essere cautamente ottimisti e realisti, cercando di partire davanti per avere le opportunita' migliori. Non posso fare previsioni ma, essendo una pista simile a livello di assetto delle macchine, speriamo di essere competitivi come a Spa. In qualifica sembriamo avere un certo vantaggio ma in gara i valori si riavvicinano molto con la Mercedes. La chiave sta nel capire come gestire le gomme, trovare l'assetto giusto per essere a nostro agio e tirare fuori il massimo dalla macchina. Mi aspetto una battaglia serrata ma penso che potremo dire la nostra". (ITALPRESS). glb/red 05-Set-19 16:00