GOVERNO, DI MAIO "PRONTI A DARE IL MASSIMO PER IL PAESE"

ROMA (ITALPRESS) - "Eccomi con la nuova squadra di ministri del MoVimento 5 Stelle. Pronti a dare il massimo per il Paese. Un grazie di cuore ai ministri uscenti Danilo Toninelli, Giulia Grillo, Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli ed Elisabetta Trenta. Grazie per lo straordinario lavoro che avete svolto in questi 14 mesi". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S e neo ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicando una foto con la squadra pentastellata del governo. (ITALPRESS). sat/red 05-Set-19 09:31