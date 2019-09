"GENOVA ORE 11.36", A VENEZIA IL DOCU-FILM SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI

VENEZIA (ITALPRESS) - "Genova Ore 11:36", un non fiction film che documenta il crollo di Ponte Morandi con le testimonianze di chi lo ha vissuto o subito, in modo diretto o indiretto, comunque indelebile: un lungometraggio in cui si alternano le voci dei testimoni oculari, dei parenti delle vittime, dei feriti, scritto da Giorgio Nerone e Fabrizia Midulla con Emilio Fabio Torsello con la regia di Emiliano Bechi Gabrielli, per la casa di produzione 42° parallelo in collaborazione con RaiCinema. Oggi il trailer e' stato presentato al Festival di Venezia, nello spazio di Regione Veneto, alla presenza degli autori, dell'assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, del vicesindaco di Genova Stefano Balleari e della presidente di Liguria Film commission Cristina Bolla. Dopo l'anticipo di oggi a Venezia, nell'ambito della settimana del Cinema, il lungometraggio sara' proiettato gratuitamente, in anteprima nazionale sabato 14 settembre alle 21 al Teatro della Gioventu' di Genova e poi trasmesso domenica 15 settembre in prima serata su Rai 3. (ITALPRESS). mgg/com 05-Set-19 18:36