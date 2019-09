UE, LAGARDE "IN MOLTI PAESI RIFORME STRUTTURALI ANCORA INCOMPIUTE"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In molti paesi le riforme strutturali sono una missione incompiuta". Lo ha detto la presidente designata della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento Europeo. Secondo Lagarde "i paesi che non hanno spazio fiscale oggi devono ripensare la loro miscela fiscale per aiutare la crescita e usare lo strumento delle riforme strutturali ora che abbiamo un po' di crescita". Poi ha citato una frase di John Fitzgerald Kennedy ("Riparate il tetto fino a quando il sole splende") per rafforzare il concetto e ha chiarito: "La stabilita' dei prezzi rimarra' la principale ancora della Banca centrale europea". "Ero presente quando Mario Draghi ha pronunciato la celebre frase 'Whatever it takes' - ha ricordato la presidente designata della Bce -, spero di non voler pronunciare quella frase ancora perche' significa che i politici non fanno il loro lavoro". (ITALPRESS). sat/red 04-Set-19 12:57