RENATO ZERO TORNA CON "ZERO IL FOLLE", 13 DATE SOLD OUT

ROMA (ITALPRESS) - Il 4 ottobre uscira' "Zero il folle" (Tattica), il nuovo disco di inediti di Renato Zero. L'album e' stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams), con cui l'artista torna a collaborare dopo l'album "Amo" del 2013. Sono gia' 13 le date sold out di "Zero il folle in tour" con cui tornera' live nei principali palasport italiani. (ITALPRESS). mgg/com 04-Set-19 11:17