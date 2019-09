MONZA NEL CALENDARIO DI FORMULA UNO FINO AL 2024

MILANO (ITALPRESS) - Il Gran Premio di Monza rimarra' nel calendario della Formula Uno per i prossimi 5 anni, fino al 2024. Ad annunciarlo, dal palco di piazza Duomo, dove e' in corso la festa per i 90 anni della Ferrari e del Gran Premio d'Italia, e' stato il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. "Avevamo il mandato di organizzare il gran premio d'Italia a Monza. Domenica scade il contratto firmato tre anni fa, ma noi dell'ACI siamo abituati a lottare per mantenere gli impegni. Non e' stato facile ma alla fine abbiamo trovato un accordo con la Formula 1 e adesso possiamo dire con serenita' che il gran premio a Monza ci sara' fino al 2024" ha detto il numero uno dell'Aci prima di firmare il contratto con Liberty Media. Soddisfatto anche Chase Carey, Ceo di Liberty Media, la societa' che organizza il circo della Formula 1, che ha detto: "Non potrei essere piu' contento di questo annuncio perche' ci sono tante altre gare, ma c'e' solo una Monza e un solo pubblico italiano". "Sapere che per 5 anni ancora avremo il Gran Premio a Monza e' motivo d'orgoglio, ne sono particolarmente felice", e' stato il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (ITALPRESS). trl/ari/abr/red 04-Set-19 19:46