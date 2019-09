DALLA CHIESA, OGGI IL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRAGE

PALERMO (ITALPRESS) - Ricorre oggi il 37esimo anniversario della strage di via Isidoro Carini, in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Numerose le iniziative in programma a Palermo. "Nel trentasettesimo anniversario della strage di Via Isidoro Carini - ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella -, rinnovo l'omaggio commosso del Paese e mio personale alla memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della Signora Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo, vittime della barbarie mafiosa. Innovatore attento e lungimirante, il Generale Dalla Chiesa era mosso da una profonda fiducia nello Stato e nella sua capacita' di sconfiggere le organizzazioni nemiche della sicurezza e della legalita' repubblicana, anche quelle piu' subdole e pervasive; rifiutava il mito dell'invincibilita' della mafia cosi' come, nelle sue precedenti esperienze, non aveva mai accettato che si potesse cedere o indietreggiare davanti alla violenza terroristica". "La sua determinazione, sorretta da un profondo senso etico e istituzionale - ha aggiunto -, si e' tradotta in metodi di lavoro e modelli organizzativi originali, che hanno orientato il lavoro di successive generazioni di servitori dello Stato. Il suo sacrificio e' stato il seme di una forte reazione civile che - anche attraverso nuovi strumenti normativi - ha prodotto un significativo incremento nella capacita' di risposta e di contrasto alla violenza mafiosa". "Con sentimenti di partecipe emozione, rivolgo un particolare ricordo ad Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo - prosegue il Capo dello Stato -. Il loro esempio di coraggio e generosa dedizione e' comune a tanti uomini e donne che anche oggi, per motivi familiari o professionali, coscientemente condividono i rischi e le preoccupazioni di chi e' esposto a tutela della liberta', della legalita' e della giustizia. Con questo spirito, rinnovo alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo i sentimenti di solidarieta' e vicinanza miei e dell'intera comunita' nazionale". (ITALPRESS). vbo/com 03-Set-19 09:49