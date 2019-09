ICARDI VERSO IL PSG, WANDA NARA "CAUSA CON L'INTER PRONTA A CADERE"

ROMA (ITALPRESS) - Mauro Icardi sembra ormai vicinissimo ad accettare la corte del Paris Saint Germain e a lasciare, dunque, l'Inter, con cui ormai vive un rapporto da 'separato in casa'. Il colpo di scena durante la diretta di 'Tiki Taka', su Canale 5, con la moglie-agente Wanda Nara che questa notte, alle 00.40, ha dovuto abbandonare lo studio per "un impegno di lavoro". Qualcosa si e' mosso e la moglie-agente dell'attaccante si e' lasciata scappare un indizio: "Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma e' difficile". Tutti gli indizi portano sotto la Tour Eiffel dove c'e' il Psg ad attenderlo. I parigini sono piombati sull'attaccante argentino, visti gli infortuni di Mbappe' e Cavani e i nerazzurri hanno aperto alla cessione in prestito, secco o con diritto di riscatto: Marotta e Leonardo sembrano ormai vicini all'intesa. A decidere sara' come sempre la volonta' di Icardi che fino ad adesso aveva puntato i piedi, ma nelle ultime ore si e' convinto a intraprendere una nuova avventura all'estero. C'e' anche il tempo per una 'carezza' alla dirigenza nerazzurra della moglie-agente: "La causa? In caso di partenza cadra'. Ho un ottimo rapporto con la societa'". (ITALPRESS). mc/com 02-Set-19 12:07