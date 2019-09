GOVERNO, MARTEDÌ IL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

ROMA (ITALPRESS) - Martedi' 3 settembre si svolgera' la consultazione online su Rousseau per decidere se il MoVimento 5 Stelle debba far partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte. Lo rende noto il Blog delle Stelle. Potranno partecipare gli iscritti al MoVimento 5 Stelle da almeno sei mesi, con documento certificato. Il programma di governo negoziato con il Partito Democratico sara' consultabile online a partire dall'inizio del voto. "Come da nostri principi e valori fondanti l'ultima parola spetta agli iscritti del MoVimento 5 Stelle", si legge sul Blog. La votazione si terra' dalle 9.00 alle 18.00. Il quesito sara' "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". (ITALPRESS). sat/red 01-Set-19 23:05