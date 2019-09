PAPA "ANGELUS IN RITARDO, ERO CHIUSO IN ASCENSORE"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti per un calo di tensione, e solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono riuscito ad uscire". Lo ha detto Papa Francesco scusandosi con i fedeli, in Piazza San Pietro, per il ritardo di pochi minuti per l'Angelus, previsto per le 12. (ITALPRESS). mgg/red 01-Set-19 12:51