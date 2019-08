La Ferrari rialza la testa: in Belgio prima fila tutta rossa

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in programma domani sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota monegasco della Ferrari ha dominato le qualifiche: primo nella Q1 e anche nella Q2, nella sessione decisiva Leclerc ha fermato il cronometro sul tempo di 1'42"519, staccando tutta la concorrenza. Il compagno di squadra Sebastian Vettel ha accusato un ritardo di 748 millesimi, beffando per soli 15 millesimi il campione del mondo in carica e leader del Mondiale Lewis Hamilton, che partirà dalla terza posizione. Quarto l'altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas, lontano 896 millesimi da Leclerc, mentre Max Verstappen su Red Bull scatterà domani dalla quinta posizione dopo una qualifica difficile, con quasi un secondo e due decimi di distacco dal giovane pilota della Ferrari.