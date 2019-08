IN ARRIVO TEMPORALI SULLA SICILIA, ALLERTA GIALLA IN 7 REGIONI

ROMA (ITALPRESS) - Un'area di bassa pressione in transito tra le due isole maggiori determinera', dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni metereologiche sulla Sicilia, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensita'. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla mattinata di domani, domenica 1 settembre, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e' stata valutata per la giornata di domani, domenica 1 settembre, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Lazio, Abruzzo, Basilicata e sull'intero territorio di Umbria, Calabria e Sicilia. (ITALPRESS). mgg/com 31-Ago-19 16:36