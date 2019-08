ZINGARETTI "TAGLIARE LE TASSE SUI SALARI MEDIO-BASSI"

ROMA (ITALPRESS) - "Taglio delle tasse per i salari medio-bassi". E' la prima priorita' indicata dal leader del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. "Abbiamo indicato al presidente le colonne e principali novita' che diano corpo a questa nuova stagione politica - ha spiegato Zingaretti -. In primo luogo ribadiamo il taglio delle tasse per i salari medio-bassi del paese come incentivo alla ripresa e allo stimolo ai consumi e come elemento di giustizia, in secondo luogo il tema della costruzione di un vero e proprio piano del lavoro che passi per il rilancio di investimenti pubblici e incentivi a investimenti privati, investimenti per infrastrutture green, rilancio di Industria 4.0, una politica sull'economia digitale". "E' stato un incontro che si e' svolto nel giorno nel quale l'Istat conferma alcuni dati negativi, dati che confermano la necessita di una svolta", ha sottolineato Zingaretti. (ITALPRESS). sat/red 30-Ago-19 15:09