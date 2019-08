GOVERNO: BERLUSCONI "FAREMO OPPOSIZIONE FERMA E COERENTE"

ROMA (ITALPRESS) - "Riteniamo che sarebbe stato meglio ridare la parola agli italiani". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. "Noi continuiamo a credere che solo un centrodestra vero e nuovo rappresenterebbe la vera maggioranza degli italiani", ha aggiunto Berlusconi, che ha annunciato: "Faremo una opposizione ferma, coerente, senza sconti ma composta, la condurremo in Parlamento avendo come riferimento gli interessi della nazione ma saremo pronti a mobilitarci se aumenteranno l'oppressione giudiziaria o l'oppressione fiscale". Per il leader di Forza Italia "durante questa crisi di governo, il fatto che la Lega abbia proposto fino all'ultimo di resuscitare la sciagurata formula di maggioranza gialloverde ha rappresentato un problema politico molto serio, sul quale tutti gli elettori di centrodestra devono riflettere seriamente perche cosi si e' consegnato il paese alla sinistra". (ITALPRESS). tan/sat/red 30-Ago-19 13:49