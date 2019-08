ZINGARETTI "VOGLIAMO UN GOVERNO CHE RIMETTA SOLDI IN TASCHE ITALIANI"

ROMA (ITALPRESS) - "Anche per l'ipotesi dell'avvio del nuovo Governo con il Pd i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani sono scesi ai minimi storici". Lo scrive su facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti che aggiunge: "Una buona notizia per i conti pubblici quindi per tutti noi. Solo con i risultati dell'asta dei titoli di Stato di stamattina risparmieremo 300 milioni di euro di interessi. Che ora andranno nelle tasche degli italiani. In questo momento cosi' intenso per la vita del Paese, dobbiamo ricordarci che fuori dai nostri incontri c'e un economia Italiana che si era fermata. Appena si sara' insediato il governo dovra' agire molto velocemente per il rilancio del Paese. Scuola, ambiente, infrastrutture, investimenti per creare lavoro. Questo vogliamo per il nostro Paese". (ITALPRESS). mgg/red 29-Ago-19 15:56