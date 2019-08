GIRONI CHAMPIONS: JUVE-ATLETICO, NAPOLI-LIVERPOOL E INTER-BARCA

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Juventus nel girone D con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokotiv Mosca; il Napoli nel girone E con Liverpool, Salisburgo e Genk; l'Inter nel girone F con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga; infine la debuttante Atalanta nel girone C con Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria. Questo l'esito del sorteggio degli 8 gironi di Champions League edizione 2019-2020 effettuato a Montecarlo. La fase a gironi comincera' il 17 e 18 settembre per concludersi il 10 e l'11 dicembre. GIRONE A: Psg (Fra), Real Madrid (Esp), Bruges (Bel), Galatasaray (Tur) GIRONE B: Bayern Monaco (Ger), Tottenham (Eng), Olympiacos (Gre), Stella Rossa (Srb) GIRONE C: Manchester City (Eng), Shakhtar Donetsk (Ukr), Dinamo Zagabria (Cro), ATALANTA (ITA) GIRONE D: JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Esp), Bayer Leverkusen (Ger), Lokomotiv Mosca (Rus) GIRONE E: Liverpool (Eng), NAPOLI (ITA), Salisburgo (Aut), Genk (Bel) GIRONE F: Barcellona (Esp), Borussia Dortmund (Ger), INTER (ITA), Slavia Praga (Cze) GIRONE G: Zenit San Pietroburgo (Rus), Benfica (Por), Lione (Fra), Lipsia (Ger) GIRONE H: Chelsea (Eng), Ajax (Ned), Valencia (Esp), Lille (Fra) (ITALPRESS). gm/red 29-Ago-19 19:11