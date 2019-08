CONTE ACCETTA INCARICO CON RISERVA "SARÀ UN GOVERNO DELLA NOVITÀ"

ROMA (ITALPRESS) - "Ho accettato l'incarico con riserva, oggi stesso avviero' le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, al Quirinale, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Non sara' un governo contro, ma un governo per. Sara' un esecutivo nel segno della novita'. Vogliamo aprire una nuova stagione" ha detto Conte. "E' un momento delicato, l'economia globale sta rallentando, ci separano poche settimane dall'inizio della sessione di bilancio. Dobbiamo metterci subito al lavoro per una manovra che eviti l'aumento dell'Iva" ha proseguito il presidente incaricato. "Dobbiamo uscire al piu' presto dall'incertezza politica innescata dalla crisi di governo, adoperarci per trasformare questo momento di crisi in opportunita' e occasione di rilancio e lavorare per un Paese in cui le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno". "Questo e' il momento del coraggio e della determinazione, di mio ci mettero' tanta passione. Nei prossimi giorni tornero' dal presidente della Repubblica per sciogliere la riserva" ha concluso Conte. (ITALPRESS). gm/red 29-Ago-19 11:14