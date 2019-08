CENTINAIO "LA PARTITA DEL GOVERNO NON E' ANCORA FINITA"

ROMA (ITALPRESS) - "C'era un grande allenatore del passato che diceva 'Partita finita quando arbitro fischia' e per me l'arbitro fischia nel momento in cui il Presidente Conte e i Ministri giurano nelle mani del Presidente della Repubblica... e parole scritte, parole pronunciate, ecc. da parte di alcuni colleghi del M5S dicono 'Guarda che non e' ancora finita'". Lo afferma il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, ad Agora' Estate RaiTre, condotto da Monica Giandotti, in merito alla crisi di governo. E a chi gli chiede a quando risalgono queste parole il ministro risponde: "Ieri sera alle 23.30". (ITALPRESS). sat/com 29-Ago-19 08:57