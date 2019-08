SALVINI "MILIONI DI ITALIANI SCONCERTATI PER TEATRINO DELLE POLTRONE"

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo stati rapidi, precisi e diretti. Onesti fino in fondo con il presidente della Repubblica, a cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di italiani per uno spettacolo indecoroso, un teatrino per la spartizione delle poltrone". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica per la risoluzione della crisi di governo. "Il candidato presidente del consiglio l'hanno deciso a Biarritz, probabilmente su indicazione di Parigi, Berlino e Bruxelles. Un Monti bis insomma. A qualcuno dava fastidio un governo che stava restituendo dignita' al Paese" ha proseguito. "Milioni di italiani si chiedono a che serve votare se quelli che mandiamo a casa con il voto poi rientrano dalla finestra. Dignita' vorrebbe che si torni al voto. La sovranita' appartiene al popolo, chi scappa dal voto non puo' scappare all'infinito" ha detto Salvini. "Dal Pd ci si aspetta di tutto. In nome della poltrona chiede discontinuita', e' minoranza nel Paese e in parlamento, le ultime elezioni le ha perse tutte. L'unico collante del governo giallorosso e' l'odio nei confronti della Lega". (ITALPRESS). gm/red 28-Ago-19 18:44