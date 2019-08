SALVINI "MATTARELLA FERMI UNO SPETTACOLO INDECENTE"

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi pomeriggio andremo al Quirinale e chiederemo a Mattarella di mettere fine a questo spettacolo indecente". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook. "Tre cacciatori di poltrone, tre sconfitti, tre disperati. Questa e' la difesa strenua della poltrona, anche questi incontri tra Pd e 5 stelle non lo state vedendo? chi fa il ministro, il viceministro, e i renziani, e i boschiani, e Di Maio, e Fico, e Zingaretti. Spartizione di posti e di poltrone", ha sottolineato Salvini riferendosi a Di Maio, Conte e Zingaretti. "Chiederemo a Mattarella di mettere fine a questo spettacolo indecente - ha aggiunto -, senza prospettiva, senza dignita', senza coerenza. Per anni Pd e 5 stelle hanno detto fatto e votato il contrario l'un dell'altro e in 10 giorni mettono insieme un governo stabile per bloccare l'Iva? L'Iva si blocca con un decreto. Una maggioranza contro il volere degli italiani - ha proseguito -, mi sembra chiaro chi stia tradendo la fiducia del paese a tutte le elezioni, gli italiani hanno detto non con il Pd li abbiamo provati per anni, basta. Quello che e' stato accompagnato fuori dalla porta rientra dalla finestra per fame di potere, potete scappare dal voto ma prima o poi i conti tornano" (ITALPRESS). mac/sat/red 28-Ago-19 13:57