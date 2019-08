NUOVO INCONTRO PD-M5S, NODO DI MAIO VICEPREMIER

ROMA (ITALPRESS) - Previsto questa mattina un nuovo incontro tra le delegazioni del Pd e quella del M5S in vista della formazione del nuovo governo. La trattativa va avanti sul programma, ma, come confermato dal capogruppo del M5S, Stefano Patuanelli, entrando alla Camera "il Pd ha posto un veto sul nome di Luigi Di Maio vicepremier, ma lui e' il capo politico del nostro movimento". "Ci incontriamo per parlare di programma" - ha detto la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli. (ITALPRESS). ror/mgg/red 28-Ago-19 09:06