MELONI "SE NASCE GOVERNO M5S-PD SCENDEREMO IN PIAZZA"

ROMA (ITALPRESS) - "Se questo governo dovesse nascere scenderemo in piazza. Invitiamo gli italiani a piazza Montecitorio nel giorno della fiducia perche' vorremmo dare loro voce. L'invito e' per tutti, anche per i militanti delusi di quei partiti che si stanno accordando. Manifestare il proprio dissenso non e' eversivo, non e' contro la costituzione. Dico che si sta facendo una cosa politicamente inopportuna e da parte dei partiti coinvolti vergognosa. Gli italiani non possono piu' votare, ma potranno almeno dire la loro". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella seconda giornata di consultazioni. "Fdi ha ribadito la sua posizione chiara e semplice: per noi l'unico sbocco possibile e' lo scioglimento immediato delle Camere e il ritorno alle urne. Un governo Pd- M5s sarebbe un inganno per i cittadini. In questa settimana abbiamo solo sentito parlare di poltrone e di chi fa cosa. Abbiamo chiesto di non prolungare i tempi della crisi e di non concedere altro tempo per questo osceno baratto di poltrone". (ITALPRESS). gm/red 28-Ago-19 12:13