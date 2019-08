GOVERNO: CALENDA "IN CASO DI ACCORDO CON M5S LASCIO IL PD"

ROMA (ITALPRESS) - "Saro' coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle". Lo ha detto l'europarlamentare del Pd Carlo Calenda, intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital. "Uno puo' fare accordi con chi ha idee diverse ma non con chi ha valori diversi. Ma il Pd si rende conto che i 5 stelle sottoporranno l'intesa alla piattaforma Rousseau? Noi dobbiamo rimanere appesi al voto di una piattaforma privata che abbiamo sempre considerato un'aberrazione della democrazia? Recuperiamo la schiena dritta, perche' dobbiamo correre sbavanti dietro ai 5 stelle?". Calenda annuncia la creazione di un nuovo partito: "Lavorero' per costruire una casa per chi non si sente rappresentato da questo rapporto con i 5 stelle che nasce male. Quando il Pd avra' di nuovo voglia di combattere spero di ritrovare alcune persone sulla strada. Credo che la politica italiana abbia fallito perche' non ha mai dimostrato di essere coerente. Io non ho intenzione di fare lo stesso errore". Carlo Calenda insiste sulle elezioni anticipate:"In democrazia funziona cosi', recuperi il consenso, tiri fuori delle idee. Il centrosinistra deve fare una riflessione culturale, oggi questo manca. Trovare un posto al governo non e' fare politica, e' autopreservarsi". Infine Calenda su Renzi e la ventilata scissione ha le idee chiare: "Non e' nel suo dna, non l'ha mai voluta fare, vuole tenere sotto scacco il Pd, delegittimare Zingaretti e ripresentarsi alle elezioni". (ITALPRESS). gm/red 28-Ago-19 10:45