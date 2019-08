IMMIGRAZIONE: ALARM PHONE "NAUFRAGIO AL LARGO DELLA LIBIA,MOLTI MORTI"

PALERMO (ITALPRESS) - Alarm Phone ha ricevuto conferma dalle Autorita' libiche di un nuovo naufragio nel Mediterraneo. "Alle ore 13 - si legge su Twitter - abbiamo parlato con le autorita' della Libia. Ci hanno detto di avere trovato il luogo del naufragio e circa 90 persone, molte delle quali sono morte, non sappiamo ancora quante. Queste morti sono tua responsabilita' #Europa. Le tue politiche di deterrenza uccidono". Ed una conferma di quanto gia' annunciato da Alarm Phone e' arrivata sempre su Twitter dall'ufficio libico dell'Oim - Organizzazione internazionale per le migrazioni: "Tragico naufragio al largo di al-Khums, in Libia - si legge -. Circa 60 sopravvissuti sono stati riportati a riva e finora sono stati recuperati diversi corpi, tra cui bambini". (ITALPRESS). vbo/gm/red 27-Ago-19 14:55