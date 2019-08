EQUITAZIONE: DAL 28 AL 31 AGOSTO A ROMA LA 14^ EDIZIONE DELLE PONYADI

ROMA (ITALPRESS) - Estate fa rima con festa. E, se parliamo di divertimento, gli appassionati di sport equestri pensano subito all'evento piu' pony che ci sia: dal 28 fino al 31 agosto tornano infatti le Ponyadi KEP Italia 2019. Giunta alla 14^ edizione, la manifestazione porta quest'anno il nome dell'azienda leader nel settore della sicurezza e nella produzione di cap da equitazione di ultima generazione. Per l'occasione, la mascotte Tony il Pony vestira' Keppy, il nuovo casco della casa KEP Italia pensato a misura di bambino. Dopo il successo del 2018, le Ponyadi 2019 KEP Italia si svolgeranno nuovamente nella splendida cornice dell'Ippodromo Militare Pietro Giannattasio Reggimento Lancieri di Montebello Tor di Quinto, nel cuore di Roma, e ospiteranno le squadre rappresentative di tutte le regioni italiane e della Repubblica di San Marino. Ampio il programma proposto. E una grande novita' fara' sognare grandi e piccini: Spirit, il cartoon della Universal Music Group che ha come protagonista il famoso cavallo selvaggio, sara' Main Partner dell'evento con tante emozioni. Main partner saranno anche Intesa Sanpaolo, Kinder+Sport Joy of moving con sport, giochi e gadget, Land Rover e Amadori. (ITALPRESS). pal/gm/red 27-Ago-19 11:33