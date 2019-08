== SALVINI ATTACCA "VINCONO LE POLTRONE, RIBALTONE ERA GIÀ PRONTO" ==-3

Poi ha gettato acqua sul fuoco rispetto a possibili mobilitazioni di piazza, dopo che nel pomeriggio il ministro leghista della Famiglia, Alessandra Locatelli, aveva affermato: "Nell'eventualita' che la Lega vada all'opposizione e si formi un nuovo governo Pd-M5S ci auguriamo che il popolo insorga il prima possibile". "Io faccio il ministro che si occupa di tranquillita' e sicurezza, non di insurrezioni popolari - ha affermato il leader della Lega -. Non vi sfuggira' il fatto che un governo con il Pd non corrisponde al sentimento popolare, ma io mi occupo di garantire diritti e sicurezza, non organizzo insurrezioni popolari". (ITALPRESS). sat/red 26-Ago-19 21:08