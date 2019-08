IL RE LEONE VOLA A 14 MILIONI AL BOX OFFICE

ROMA (ITALPRESS) - Successo al box office per Il Re Leone che incassa complessivamente 14 milioni al botteghino italiano. Nello scorso weekend il film Disney ha ottenuto 10.9 milioni piazzandosi in testa alla classifica dei film piu' visti. Scende al secondo posto Fast & Furious - Hobbs & Shaw, con 623mila euro (in totale 5.2 milioni). Apre al terzo posto Il Signor Diavolo con 422mila euro. (ITALPRESS). mgg/red 26-Ago-19 10:12