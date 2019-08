GOVERNO, ZINGARETTI "LAVORO PER UNA SOLUZIONE SERIA"

ROMA (ITALPRESS) - "Io lavoro per una soluzione seria, ma devono farlo tutti". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti fuori dal Nazareno. "Bisogna ascoltarsi a vicenda - aggiunge - le ragioni degli uni e le ragioni degli altri. Mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilita' di farlo perche' questo fino ad ora non e' avvenuto. Penso che si possa e si debba provare ad andare avanti nel rispetto delle idee, delle prerogative, dei suggerimenti degli altri per arrivare a una posizione comune". (ITALPRESS). mgg/red 26-Ago-19 11:54