GOVERNO, SALVINI "IL RIBALTONE ERA PRONTO DA TEMPO"

ROMA (ITALPRESS) - "Pare che stia nascendo un governo da un gioco di palazzo che ha le poltrone come collante". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Senato. "Pare ci fosse un ribaltone pronto da tempo", ha aggiunto Salvini. "Inorridisco all'idea che qualcuno voglia smontare quanto fatto in un anno, capiamo ora i perche' di tanti no: dalla giustizia, all'autonomia - ha proseguito il ministro dell'Interno -. Ad oggi e' chiaro che sta vincendo il partito delle poltrone". "Noi confidiamo che in queste ore si ritenga che ascoltare gli italiani sia la cosa piu' lineare. La via maestra e' il voto", ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: "In caso di elezioni siamo pronti ad una manovra economica epocale, chi ha paura del voto non ha la coscienza pulita". (ITALPRESS). ror/sat/red 26-Ago-19 20:33