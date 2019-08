GOVERNO, M5S E PD PIÙ VICINI MA NON SI SCIOGLIE ANCORA IL NODO PREMIER

ROMA (ITALPRESS) - Si e' tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Secondo fonti dem il faccia a faccia non ha ancora sciolto il nodo della premiership. "Dopo un primo incontro interlocutorio tra Zingaretti e Di Maio il confronto prosegue e alle 21 e' previsto un nuovo incontro del Pd con il M5S - spiegano le stesse fonti -. Parteciperanno all'incontro Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il Premier Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle". (ITALPRESS). sat/red 26-Ago-19 19:21