MIHAJLOVIC LASCIA L'OSPEDALE E VA IN PANCHINA PER VERONA-BOLOGNA

VERONA (ITALPRESS) - "Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e sara' regolarmente in panchina". Cosi' il Bologna ha ufficializzato quanto era trapelato nelle ore precedenti. Il tecnico serbo, che da quaranta giorni combatte con una leucemia, ha lasciato l'ospedale Sant'Orsola del capoluogo emiliano nel quale si trova per le cure e ha raggiunto la squadra in ritiro arrivando con un'auto dietro al pullman della squadra. Tuta, cappellino ed anche una mascherina, e' sceso dall'auto e si e' subito diretto all'interno del Bentegodi. Il tecnico aveva fin qui seguito gli allenamenti e le amichevoli a distanza. Mihajlovic aveva annunciato il 13 luglio scorso durante una conferenza stampa di avere una leucemia in fase acuta. E' stato poi ricoverato al Policlinico Sant'Orsola di Bologna per iniziare le cure del caso. Il tecnico degli emiliani aveva promesso ai suoi calciatori che li avrebbe guidati nella prima di campionato e ha dato cosi' un messaggio forte scegliendo di recarsi in panchina al Bentegodi. (ITALPRESS). gm/red 25-Ago-19 21:34