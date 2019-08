IL MILAN DI GIAMPAOLO PARTE CON UN KO, BECAO LANCIA L'UDINESE

UDINE (ITALPRESS) - Esulta l'Udinese, il Milan cade alla Dacia Arena. Esordio negativo per i rossoneri di Marco Giampaolo che a Udine perdono per 1-0 la gara inaugurale contro i friulani. A decidere l'incontro e' il difensore Becao, protagonista a sorpresa con il gol al 72' di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da De Paul, entrato in campo da pochi secondi. La partita, pero', non ha regalato grandi emozioni nei 90 minuti con le due squadre poco incisive nei pressi dell'area di rigore avversaria. Rammarico e vibranti proteste per i rossoneri nel finale di gara per un tocco di braccio di Samir, in piena area area, valutato "involontario" dall'arbitro Pasqua dopo aver rivisto l'episodio al Var. Esordio in Serie A per Leao, subentrato nel secondo tempo a Castillejo, e in maglia rossonera per Bennacer, entrato nella ripresa al posto di Paqueta' mentre capitan Romagnoli ha registrato la presenza numero 150 da rossonero. Per l'Udinese, invece, Becao festeggia il primo gol in carriera da professionista. Standing ovation da parte della Dacia Arena per Pezzella, sostituito nel secondo tempo in quella che dovrebbe essere la sua ultima partita all'Udinese visto l'imminente trasferimento al Parma. (ITALPRESS). gm/red 25-Ago-19 20:19