VUELTA: ASTANA VINCE CRONOSQUADRE, LOPEZ PRIMA MAGLIA ROSSA

TORREVIEJA (SPAGNA) (ITALPRESS) - L'Astana vince la cronometro a squadre nella prima tappa della Vuelta 2019 e Miguel Angel Lopez, tagliando il traguardo per primo, e' la prima maglia rossa. L'edizione numero settantaquattro della corsa iberica si apre con la corsa contro il tempo riservata ai team e la squadra kazaka chiude i 13,4 chilometri previsti dalla Salinas de Torrevieja-Torrevieja in 14'51", due secondi meno della Deceuninck-Quick Step e cinque secondi pi veloce del Team Sunweb. Male la UAE-Emirates di Fabio Aru, con oltre un minuto perso nei confronti dei vincitori. Problemi anche per Primoz Roglic e la sua Jumbo-Visma: lo sloveno e' finito a terra sull'asfalto molto sconnesso e questo ha contribuito al ritardo di quaranta secondi dall'Astana. "Sono molto contento per il lavoro che ha fatto la squadra - ha dichiarato Miguel Angel Lopez - Abbiamo iniziato la Vuelta col piede giusto: sapevamo di avere una bella squadra e devo dire che i compagni sono stati eccezionali nel pilotarmi specie negli ultimi tratti. Abbiamo grande ambizione, ma ora dobbiamo guardare avanti con tranquillita'". Domani in programma la seconda tappa, la Benidorm-Calpe di 199,6 chilometri, frazione abbastanza mossa che potrebbe favorire l'attacco di un finisseur. (ITALPRESS). pal/gm/red 24-Ago-19 21:17