POLE DI MARQUEZ A SILVERSTONE, ROSSI SECONDO

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Marc Marquez partira' in pole position nel GP di Gran Bretagna in programma domani sul circuito di Silverstone. Con 1'58"168, nuovo record della pista britannica, il campione del mondo della Honda Hrc ha preceduto di 428 millesimi Valentino Rossi. "Sono molto contento perche' la qualifica e' diventata fondamentale per la gara" le parole del "Dottore" dopo le qualifiche. A chiudere la prima fila la Ducati Pramac di Jack Miller. In seconda fila la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo che, dopo essere stato in pole dopo la prima uscita, ha dovuto cambiare moto per dei problemi alle valvole pneumatiche. Per il francese di origini siciliane un ritardo di 444 millesimi. Al suo fianco la Suzuki di Alex Rins a mezzo secondo e Maverick Vinales con la Monster Yamaha a quasi sei decimi. Settimo tempo e terza fila per Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale, Franco Morbidelli con l'altra Petronas Yamaha e Cal Crutchlow con la Honda Lcr. Quarta fila per il suo compagno di squadra Nakagami, Danilo Petrucci (Ducati) e Aleix Espargaro con la Aprilia. (ITALPRESS). gm/red 24-Ago-19 16:27