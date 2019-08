MARCUCCI "SENZA ULTIMATUM E VETI DAREMO GOVERNO A PAESE"

ROMA (ITALPRESS) - "Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalita' stabilite. Sono convinto che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese". Cosi', in un post su Facebook, il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci. "Chi vuole un accordo serio per il Paese, in queste ore, deve raddoppiare gli sforzi. Vanno emarginati gli incendiari, chi vuole far prevalere piccoli interessi di parte alla necessita' di salvare l'Italia dal disastro di una legge di bilancio lacrime e sangue", aggiunge. (ITALPRESS). ads/red 24-Ago-19 11:35