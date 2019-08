ANCELOTTI ACCOGLIE LOZANO E PUNTA IN ALTO "LOTTEREMO PER VINCERE"

NAPOLI (ITALPRESS) - "Con Lozano abbiamo acquistato un giocatore forte che aumenta il tasso qualitativo della squadra. E' un ragazzo serio con una gran voglia di fare bene: questa squadra mi da' molta soddisfazione, abbiamo fatto un mercato da 10 e vogliamo lottare per vincere". Cosi' Carlo Ancelotti fissa l'obiettivo del suo Napoli per la stagione 2019/2020, che comincera' domani con il debutto in Serie A sul campo della Fiorentina. Proprio questa mattina il club campano ha ufficializzato l'acquisto di Hirving Lozano, un altro tassello per l'attacco azzurro, un giocatore molto apprezzato da Ancelotti. "Lozano puo' giocare a destra, puo' giocare dietro la prima punta, come centravanti e a volte anche a sinistra. E' un calciatore completo", ha spiegato il tecnico degli azzurri dribblando invece le voci su Mauro Icardi. "A me non interessano - ha dichiarato Ancelotti - Di queste cose si occupa la societa', che sta provando a rinnovare il contratto di Milik: per noi e' un giocatore importantissimo non solo per il presente, ma anche per il futuro. Questo sgombra il campo da tutte le voci di mercato. Io sono contento dei giocatori che sono arrivati e della rosa che ho a disposizione". (ITALPRESS). pal/red 23-Ago-19 13:58