ACEA: SCUOLA-IMPRESA CON ELIS, DONNARUMMA "COINVOLTI 100.000 STUDENTI"

RIMINI (ITALPRESS) - "Il progetto si rivolge a un centinaio di scuole con l'intento di raggiungere 100.000 studenti in circa due anni. Per fare questo abbiamo dovuto coinvolgere professori e presidi che stanno collaborando molto attivamente". Lo ha dichiarato all'ITALPRESS Stefano Donnarumma, AD di ACEA e presidente del semestre di ELIS, a margine del convegno "Il Sistema scuola-impresa", svolto al 40mo meeting di Rimini. Sono piu' di 30 le grandi aziende e 100 le scuole in tutta Italia che prendono parte al sistema Scuola-Impresa al fine di ispirare, orientare e appassionare i giovani sul tema del futuro, partendo dall'esperienza diretta di oltre 100 professioniste d'azienda. "Abbiamo identificato un progetto che si concentra sull'indirizzo allo studio per gli studenti delle scuole primarie, secondarie ed anche delle universita'. Ma principalmente per quei ragazzi che sono nell'eta' dai 12-13 ai 17-18 anni in cui decideranno molte cose importanti per il loro futuro" ha detto Donnarumma. Il progetto serve per contribuire all'innovazione del sistema educativo nazionale, mettendo al centro lo studente nella scoperta dei propri talenti e orientamento al lavoro. (ITALPRESS). gm/red 23-Ago-19 19:39