GOVERNO, SECONDA GIORNATA DI CONSULTAZIONI AL QUIRINALE

ROMA (ITALPRESS) - Giornata cruciale oggi al Quirinale, dove andra' in scena la seconda giornata di consultazioni da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a seguito della crisi di governo e le dimissioni presentate dal premier Conte. Ieri il Capo dello Stato ha sentito telefonicamente il Presidente Emerito, Giorgio Napolitano, ha incontrato il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera, Roberto Fico, il Gruppo per le Autonomie SVP-PATT,UV del Senato, il Gruppo Misto del Senato e della Camera e il Gruppo parlamentare di Liberi e Uguali. La maggior parte dei rappresentanti dei Gruppi ascoltati da Mattarella si e' detto disponibile a sostenere un governo di ampio respiro, di lunga durata e solido. Ma la giornata cruciale sara' oggi quando al Colle saliranno in mattinata i Gruppi di Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Forza Italia, mentre nel pomeriggio i Gruppi della Lega e del M5S. (ITALPRESS). gm/mgg/red 22-Ago-19 08:40