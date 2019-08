GOVERNO: MELONI "LE ELEZIONI SONO L'UNICA STRADA"

ROMA (ITALPRESS) - "Le elezioni sono oggi sono l'unico esito possibile dell'Italia". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, al termine delle consultazioni con il Presidente Mattarella. "Aggiungo anche che sono l'esito piu' rispettoso per la Costituzione" ha detto Meloni. "Andare a votare e' l'unico modo di avere un governo stabile", ma "se si dovesse affidare un mandato dovrebbe andare a un esponente del centrodestra perche' piu' affine alla volonta' popolare". Per Meloni "se si andasse al voto avremo un governo coeso con numeri importanti, una visione compatibile che durerebbe 5 anni, tutto il resto e' destinato a durare l'arco di qualche mese" ha proseguito. Meloni conferma la contrarieta' alla nascita di un governo Pd-M5S. "L'ipotesi di un governo Pd-M5S e' oscena, non e' quello che vogliono gli italiani. Credo che gente che fino a ieri si insultava difficilmente potra' andare d'accordo a lungo, la politica e' una cosa seria". La leader di Fratelli d'Italia ha sentito Matteo Salvini. "L'ho sentito, penso che se si andasse al voto ci sarebbe sicuramente una compagine formata da FdI e Lega, vedremo cosa fa Forza Italia, e sicuramente sarebbe gia' maggioritaria". (ITALPRESS). gm/red 22-Ago-19 10:52