ARRIVA IL WOLVERHAMPTON, MAZZARRI FA APPELLO ALLO "SPIRITO DEL TORO"

TORINO (ITALPRESS) - Lo spirito Toro per sovvertire il pronostico. Domani i granata ospitano il Wolverhampton per il primo dei due round che mette in palio un posto nella fase a gironi di Europa League e Walter Mazzarri e' consapevole delle difficolta' che attendono i suoi. "Il Wolverhampton non ha certo bisogno di presentazioni, visto che ha fermato il Manchester United, che e' una delle prime squadre al mondo - avverte ricordando l'1-1 di lunedi' in Premier - Hanno fatto gli stessi nostri punti e ottenuto lo stesso piazzamento del Toro nella passata stagione. Inoltre, al pari di noi, hanno mantenuto la stessa ossatura dell'anno scorso e in piu' hanno preso dei rinforzi importanti, che stanno inserendo piano piano in una squadra molto organizzata". Mazzarri si dice pero' "sicuro che faremo una grande gara, nella quale verra' fuori lo spirito del Toro, che l'anno scorso ci ha permesso di vincere delle partite anche contro avversari di primi piano. Se non dovessimo farcela? Certamente mi dispiacerebbe, ma dobbiamo tenere presente l'anno scorso, e' successo all'Atalanta che pero', dopo un periodo di difficolta', e' arrivata terza. (ITALPRESS). glb/red 21-Ago-19 14:07