ACI E FERRARI FESTEGGIANO INSIEME A MILANO 90 ANNI DI EMOZIONI

ROMA (ITALPRESS) - Automobile Club d'Italia e Scuderia Ferrari celebrano quest'anno due importanti ricorrenze. Mercoledi' 4 settembre, in Piazza Duomo a Milano, ACI festeggera' la 90^ edizione del Gran Premio d'Italia all'Autodromo Nazionale di Monza e, nell'occasione, la Scuderia Ferrari ricordera' i 90 anni dalla propria fondazione. Un appuntamento imperdibile nel cuore della citta': si potranno ammirare vetture di ogni epoca, alcune delle quali protagoniste di una spettacolare parata che prendera' il via da Piazza Cordusio. Tra queste l'Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, primo pilota a vincere una corsa per il team di Enzo Ferrari, l'Auto Avio Costruzioni del 1940, vettura inaugurale costruita da Ferrari dopo la fine del rapporto con la Casa di Arese, ma anche la 312 F1 di Chris Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126 CK di Gilles Villeneuve e la F2002 di Michael Schumacher. Ma non basta: sara' possibile ammirare anche la 488 GTE vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2019, il prototipo IndyCar del 1986 e le meravigliose Ferrari stradali, uno straordinario concentrato di eleganza, prestazione e innovazione tecnologica. All'evento parteciperanno anche il vicepresidente Piero Ferrari, il Team Principal Mattia Binotto e i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. (ITALPRESS). pal/gm/red 20-Ago-19 13:42