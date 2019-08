RECUPERATO CORPO TURISTA FRANCESE DISPERSO IN CILENTO

SALERNO (ITALPRESS) - E' stato recuperato il corpo di Simon Gautier, il 27enne giovane escursionista francese disperso dal 9 agosto scorso nel Cilento. Le operazioni di recupero sono iniziate all'alba e la salma e' stata trasferita nel porto di Policastro, frazione del comune di Santa Marina (Salerno) e quindi messa a disposizione dell'autorita' giudiziaria. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto l'autopsia all'obitorio dell'ospedale di Sapri (Salerno) per risalire alle esatte cause della morte. Il giovane escursionista aveva chiamato il 118 la mattina del 9 agosto chiedendo soccorso dicendo di essere caduto in una scarpata e di essersi rotto entrambe le gambe. (ITALPRESS). pc/red 19-Ago-19 15:10