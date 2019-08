MEDVEDEV CONQUISTA CINCINNATI ED ENTRA NELLA TOP 5 DEL RANKING ATP

ROMA (ITALPRESS) - Primo Masters 1000 in carriera per Daniil Medvedev. Il giovane russo ha vinto il "Western & Southern Open" di Cincinnati battendo in finale il belga David Goffin con il punteggio di 7-6 (3) 6-4. Un trionfo che permette a Medvedev, capace di eliminare in semifinale il numero uno al mondo Novak Djokovic, di guadagnare tre posizioni nella nuova classifica Atp e attestarsi al quinto posto. Nella top 10 perde due posizioni Kei Nishikori, sceso al numero 7, mentre lo spagnolo Roberto Bautista Agut entra per la prima volta tra i migliori dieci scalzando Fabio Fognini, ora 11^. Due importanti variazioni anche nel nuovo ranking Wta. Grazie ai punti persi da Bertens e Kvitova, l'ucraina Svitolina guadagna due posizioni ed e' numero 5. Grande balzo in avanti per l'americana Madison Keys che, grazie al trionfo di Cincinnati, recupera ben otto posizioni e torna nella top 10, al decimo posto, avvicinando il best ranking (numero 7) toccato tre anni fa. Molto vicine le prime tre in classifica, racchiuse in meno di 300 punti: Osaka resta in testa davanti a Barty e Pliskova. La migliore italiana resta Camila Giorgi, che perde sette posizioni e si attesta al 58^ posto. (ITALPRESS). pal/gm/red 19-Ago-19 18:16