DI MAIO "GOVERNO CON IL PD? UNA BUFALA DELLA LEGA"

ROMA (ITALPRESS) - "La Lega ha ancora depositata la mozione di sfiducia al Governo e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti, ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, e' disperato". Cosi' Luigi Di Maio, leader politico dei cinquestelle, nel corso dell'assemblea dei parlamentari del M5S. "Quello che vi chiedo di condividere oggi e' prima di tutto la piena fiducia nel discorso che fara' Giuseppe Conte. Non merita di essere trattato come in questi giorni e neanche di essere accusato di trame segrete. E' un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno", ha sottolineato Di Maio alla platea. Quanto a possibili aperture o ipotesi di governi alternativi, il leader pentastellato ha chiarito: "Ho visto che alcuni stanno gia' facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me e' profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al presidente della Repubblica e al percorso istituzionale che vorra' delineare". Poi, ha ribadito che "un governo Renzi, Lotti e Boschi e' frutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". Tornando sulla crisi aperta dalla Lega, Di Maio osservato: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro. Hanno aperto una crisi in spiaggia, noi la stiamo portando in Parlamento perche' e' il luogo democratico dove dibattere". Infine, il ministro e vice premier ha confermato che "il taglio dei parlamentari deve essere un obiettivo di legislatura. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo puntare a tagliare anche gli stipendi, c'e' una nostra proposta". (ITALPRESS). ads/gm/red 19-Ago-19 17:46