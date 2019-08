BLITZ ANTIDROGA NEL NUORESE CONTRO UN'ORGANIZZAZIONE DEDITA ALLO SPACCIO

NUORO (ITALPRESS) - Blitz della Polizia nel Nuorese contro un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. Dalle prime luci dell'alba, un centinaio di poliziotti della Questura di Nuoro con l'ausilio delle Squadre Mobili di Cagliari, Oristano e Sassari sono impegnati nell'operazione "Proserpina". Numerose le misure cautelari disposte dal Gip. Le indagini della Polizia, avviate a dicembre a seguito di un sequestro di stupefacente nei confronti di un noto pregiudicato nuorese, hanno consentito di individuare una vasta rete di piccoli spacciatori in grado di soddisfare la domanda del mercato locale e di individuare i canali di rifornimento. Canali individuati nella zona di Cagliari nei quartieri di Sant'Elia e Is Mirrionis. In corso anche numerose perquisizioni domiciliari a Nuoro, Cagliari e Oristano nei confronti di una trentina di indagati. (ITALPRESS). tai/mgg/com 19-Ago-19 10:13