GRILLO RIUNISCE VERTICI M5S NELLA SUA VILLA IN TOSCANA

FIRENZE (ITALPRESS) - Beppe Grillo ha riunito parte dei vertici del M5S nella sua villa di Marina di Bibbona, sulla costa tirrenica in Toscana. Della delegazione fanno parte il capo politico Luigi Di Maio, il presidente della Camera, Roberto Fico, Alessandro Di Battista e i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Al centro del meeting all'interno della villa di proprieta' di Grillo, il futuro dell'attuale governo guidato da Giuseppe Conte e i possibili scenari che si apriranno da martedi' in poi quando il premier relazionera' in Parlamento. (ITALPRESS). ads/gm/red 18-Ago-19 17:18