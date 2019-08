BASKET: PER L'ITALIA PESANTE KO CONTRO LA SERBIA AL TORNEO ACROPOLIS

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) - Ancora un ko pesante per l'Italia di Meo Sacchetti al torneo dell'Acropolis di Atene. Dopo quello di ieri all'esordio contro i padroni di casa, gli azzurri subiscono un altro pesante scarto contro la Serbia, che vince di 32 punti per 96-64. Top scorer Jokic con 20 punti da una parte, Belinelli (16) dall'altra. Parziali: 14-15; 45-32; 69-49. Poco prima della sfida, la notizia dell'esclusione per motivi tecnici di Pietro Aradori, che dunque non fara' parte del gruppo che partecipera' al Mondiale in Giappone. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all'azzurro, che e' stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata, quando l'Italia chiudera' il torneo affrontando la Turchia (ore 17). Alla luce della decisione su Aradori, sono rimasti in 14 atleti a disposizione del CT azzurro: Amedeo Della Valle, Marco Belinelli, Alessandro Gentile, Paul Biligha, Luca Vitali, Danilo Gallinari, Daniel Hackett, Ariel Filloy, Jeff Brooks, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Awudu Abass, Brian Sacchetti, Luigi Datome. Lunedi', poi, la squadra viaggera' da Atene a Pechino per poi trasferirsi a Shenyang e disputare il torneo AusTiger con Serbia, Francia e Gran Bretagna. L'esordio al Mondiale e' in programma il 31 agosto a Foshan contro le Filippine (ore 13.30 in Italia). (ITALPRESS). gm/red 17-Ago-19 18:59