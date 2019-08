NEL PRIMO SEMESTRE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE +1,3%

ROMA (ITALPRESS) - Nel primo semestre, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso un aumento di 4.271 milioni (+1,3%)rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie nel periodo gennaio-giugno evidenziano una crescita pari a 1.587 milioni (+0,8%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (+1.827 milioni, +0,9%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi da attivita' di accertamento e controllo (+399 milioni, +8,7%). In flessione il gettito delle entrate degli enti territoriali (-108 milioni, -0,5%). Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si e' attestato a 90.535 milioni (+2.148 milioni, +2,4%). L'IRES e' risultata pari a 2.747 milioni (-525 milioni, pari a -16,0%). Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 59.364 milioni (+2.059 milioni, pari a +3,6%). Gli incassi contributivi nei primi sei mesi del 2019 sono risultati pari a 114.429 milioni, in aumento di 2.684 milioni (+2,4%) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Le entrate contributive dell'INPS risultano pari a 105.802 milioni, registrando un aumento del 3,1% rispetto al 2018 (+3.139 milioni). I premi assicurativi dell'INAIL ammontano a 4.709 milioni, segnando una riduzione di 477 milioni rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. (ITALPRESS). ads/com 16-Ago-19 16:59