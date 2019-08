GOVERNO, PER DELRIO CON M5S SERVE ACCORDO ALLA TEDESCA

ROMA (ITALPRESS) - "Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora e' terrorizzato dall'idea di un accordo tra noi e il Movimento 5 Stelle". Cosi' Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, intervistato da Radio Capital, legge la situazione attuale e le ultime mosse del ministro dell'Interno. "Salvini ha sicuramente azzeccato una mossa, ha capito che l'Italia ha bisogno di un altro governo - dice con un filo di sarcasmo - perche' questo ha portato zero crescita, zero investimenti, cassa integrazione, non e' stato un anno bellissimo come ci aveva preannunciato Conte, e' stato un anno buttato via anche in termini di credibilita'. Per il resto credo che la gestione della crisi, da parte didel ministro dell'Interno, sia stata un autogol per cio' che si e' visto fino a oggi e se Salvini ci ripensera' e tornera' indietro sara' il suo suicidio politico. Infatti secondo me non ci ripensa, sta semplicemente capendo che ha sbagliato le mosse ma siccome e' abile sa che tornare indietro gli farebbe perdere credibilita' e sarebbe un suicidio". Delrio poi analizza l'altro percorso, quello che viene definito il "bacio del rospo" e ricorda che e' sempre stato "aperto al dialogo con i Cinque Stelle, non ero di quelli che dicevano 'mai'. Cio' che serve pero' - avverte - e' un accordo alla tedesca, come Cdu e Spd, una cosa scritta. Ci si mette a sedere, si tratta, si analizza ogni punto per il bene del Paese, convocando le menti migliori, per dare un'impronta diversa". (ITALPRESS). ads/com 16-Ago-19 12:44